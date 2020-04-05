Единоросс Поддубный считает просьбы россиян о материальной помощи "мародёрством"

Член партии "Единая Россия", экс-депутат Госдумы Сергей Поддубный выразил мнение, что взывающие к властям с просьбами о материальной помощи рядовые граждане, многие из которых на грани банкротства из-за пандемии коронавируса, занимаются не иначе как "мародерством". Соображениями депутат поделился на просторах личного Instagram-аккаунта.

"Хочу высказать пару слов! Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?" - поинтересовался у сограждан Поддубный (орфография сохранена - прим. ред.).

Не так давно российский глава Владимир Путин пошел на некоторые уступки, подписав закон о кредитных каникулах для граждан и бизнес. В свою очередь правительство ввело 6-месячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Ввиду пандемии COVID-19 без работы могут остаться до миллиона человек, под ударом - малый бизнес. Столичный мэр Сергей Собянин, отвечая на вопрос о возможности прямых выплат денег населению, заявил, что это не выполнимо, - "бюджеты треснут". Пока что власти ряда регионов решили выплачить некоторые суммы только сидящим на строгой самоизоляции гражданам старше 65 лет.

Следует отметить, что за границей ситуация складывается несколько иначе. Так, например, в качестве "антикоронавирусной" меры правительство Британии намерено выделить 368 млрд долларов на поддержку бизнеса; аналогично вложиться в экономику решили и власти Италии, пообещавшие предоставить предпринимателям 374 млрд долларов. Аналогично поступят в Испании, Франции, Германии и других странах.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выделил каждому налогоплатежному гражданину страны по тысяче долларов в качестве поддержки.