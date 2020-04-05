Фигурантка дела о "коронавирусном" фейке известила о визите СК к её информатору

Участница первого в России уголовного разбирательства о распространении недостоверной информации о коронавирусе Анна Шушпанова сообщила у себя в Facebook о том, что к человеку, предоставившему ей информацию для "злополучной" новости, приходили сотрудники Следственного комитета.

"Молния! К гражданину, который сообщил мне информацию для поста, по которому возбуждено уголовное дело, сегодня приходил СК. Забрать его не смогли из-за несовершеннолетних детей. Следователь приедет на дом сегодня к 15:00, на место прибудет и адвокат Павел Ясман", - поделилась информацией Шушпанова.

Напомним, девушка стала фигуранткой резонансного уголовного дела после того, как разместила в одном из администрируемых ею пабликов "ВКонтакте" новость о якобы заболевшем COVID-19 человеке из Сестрорецка.

Согласно новому закону, за распространение фейков о коронавирусе нарушителю грозит штраф до 700 тысяч, обязательные работы, либо до трех лет лишения свободы.