Госдуму "заинтриговали" материалы "Медузы", "МБХ медиа" и "Радио Свобода" о COVID-19

Комиссию Государственной думы, занимающуюся расследованием фактов иностранной "интервенции" в различные сферы России, заинтересовали материалы "МБХ медиа", "Медуза", "Радио Свобода" и "Настоящее время" о коронавирусной инфекции, поделился с "Интерфаксом" глава данного подразделения парламента Василий Пискарёв.

Он заявил, что в подведомственный ему аппарат Госдумы "поступила информация о некорректном освещении отдельными СМИ действий Москвы по борьбе с заболеванием".

"В частности, „Медуза" и „Радио Свобода" распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии", - рассказал чиновник.

Кроме того, Пискарёв вспомнил о публикациях газеты Deutsche Welle, которую ранее в Госдуме уже пытались лишись аккредитации за якобы призывы к участию в летних московских протестах: на сей раз парламентариям не пришлись по нраву заметки издания, в которых приводятся мнения сторонников "Открытой России".

Напомним, совсем недавно Владимир Путин подписал закон, согласно которому за распространение фейков о коронавирусе нарушителю грозит штраф до 700 тысяч, обязательные работы, либо до трех лет лишения свободы.