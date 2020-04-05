Депутат-коммунист из Мосгордумы подхватил коронавирус

Депутат Московской городской думы от фракции КПРФ Евгений Ступин поведал на просторах своего Facebook о том, что у него обнаружили COVID-19 в организме.

Он рассказал, что 29 марта у него неожиданно поднялась температура, в связи с чем он вызвал врачей и сдал тест на коронавирус. Прибывшие медики уверили, что если ему не позвонят в течение 72 часов, то результат - отрицательный. Однако по истечении обозначенного времени ему не позвонили, поэтому, по словам Ступина, он был уверен, что "номинально" здоров.

"На 7 сутки 04 апреля в субботу около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный. Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим. Теперь я на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли", - прояснил ситуацию Ступин.

Напомним, по последним данным, в Москве зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией - 3893; 193 человека излечились, 29 погибли.