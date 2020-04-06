Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля запускает массовое платное тестирование всех желающих на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Услуга пока доступна только в Москве и Подмосковье, в будущем пройти такой тест смогут жители всех регионов России. Сдать анализ на коронавирус можно будет платно без назначения врача.

Для анализа специалисты центра используют высокочувствительную тест-систему, которую разработали ученые Центрального НИИ эпидемиологии. Процедура, по словам представителей Роспотребнадзора, проходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы центра приезжает на дом к заказчику с диагностическим набором, рассказывает, как самостоятельно взять мазок из ротоглотки и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат анализа предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

Пока в России известно о 5,3 тысячах случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 47 зараженных пациентов умерли.