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9:45

Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

фото ЗакС политика Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции Covid-19, перечень опубликован на сайте правительства.

В перечень пострадавших отраслей вошли:

  1. Авиаперевозки, деятельность сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта.
  2. Культура, организация досуга и развлечений.
  3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  4. Деятельность турагенств.
  5. Гостиничный бизнес.
  6. Общественное питание.
  7. Работа организаций дополнительного образования, негосударственых образовательных учреждений.
  8. Деятельность по организации конференций и выставок.
  9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские, салоны красоты).

Организации малого и среднего бизнеса из этих отраслей, согласно постановлению, которые брали кредиты, смогут попросить банк о приостановлении выплат на некотороые время. Сделать это они смогут в любой момент, пока действует договор, но не позднее 30 сентября.

Ранее Мишустин объявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики в связи с пандемией. Министр экономики Антон Силуанов заявлял, что влияние последствий пандемии на экономику России значительно хуже, чем обвал цен на нефть. 

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