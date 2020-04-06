Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на тысячу человек за день

В России число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 6343, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

За последние сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусом. Большинство их них – 591 – в Москве. В Петербурге заболели еще 35 человек, в Подмосковье – 82. 31 человек заболел в Коми, десять – в Вологодской области, шесть – в Архангельской области, пятеро – в Ленобласти, трое – в Мурманской, по двое – в Новгородской и Карелии. Один человек за последние сутки заболел в Псковской области.

За весь период от коронавируса умерли 47 человек. Два новых случая зафиксировано в Подмосковье и Коми.