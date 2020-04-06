Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

Петербургский депутат Надежда Тихонова в письменном виде обратилась к главе города Александру Беглову со словами о тяжелом положении малого бизнеса ввиду действующего режима самоизоляции и о необходимости выделить им возвратные субсидии, позволившие бы рассчитаться за аренду помещений.

Справедливоросс указывает на существенную разницу в возможностях у разных предпринимателей, которая стала возможно благодаря решениям городской администрации. Речь идет о том, что бизнесмены, которые снимают тот или иной офис, находящийся в государственной и муниципальной собственности, априори могут рассчитывать на отсрочку арендной платы или даже ее отмену, в то время как имеющие дело с частными собственниками помещений бизнесмены такой возможности лишены.

По мнению Тихоновой, в связи с пандемией коронавируса уже достаточно предпосылок для разорения и закрытия предприятий малого и среднего бизнеса как наиболее уязвимых форм получения прибыли, и поэтому следует помочь хотя бы с арендой.

"Самое негативное последствие закрытия организаций – это сокращение общего числа рабочих мест и, как следствие, потеря источников дохода многих горожан. Поэтому правительство обязано предпринять все возможные меры, чтобы поддержать предпринимателей", - говорится в тексте обращения.

День 6 апреля в России стал рекордным по числу новых заражений инфекцией COVID-19. В Петербурге их стало больше на 35 человек, по стране - почти на тысячу.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.