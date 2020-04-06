18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:20

Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

фото ЗакС политика Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

Петербургский депутат Надежда Тихонова в письменном виде обратилась к главе города Александру Беглову со словами о тяжелом положении малого бизнеса ввиду действующего режима самоизоляции и о необходимости выделить им возвратные субсидии, позволившие бы рассчитаться за аренду помещений.

Справедливоросс указывает на существенную разницу в возможностях у разных предпринимателей, которая стала возможно благодаря решениям городской администрации. Речь идет о том, что бизнесмены, которые снимают тот или иной офис, находящийся в государственной и муниципальной собственности, априори могут рассчитывать на отсрочку арендной платы или даже ее отмену, в то время как имеющие дело с частными собственниками помещений бизнесмены такой возможности лишены.

По мнению Тихоновой, в связи с пандемией коронавируса уже достаточно предпосылок для разорения и закрытия предприятий малого и среднего бизнеса как наиболее уязвимых форм получения прибыли, и поэтому следует помочь хотя бы с арендой.

"Самое негативное последствие закрытия организаций – это сокращение общего числа рабочих мест и, как следствие, потеря источников дохода многих горожан. Поэтому правительство обязано предпринять все возможные меры, чтобы поддержать предпринимателей", - говорится в тексте обращения.

День 6 апреля в России стал рекордным по числу новых заражений инфекцией COVID-19. В Петербурге их стало больше на 35 человек, по стране - почти на тысячу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:20 Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

11:04 Муниципал: Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

11:03 Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул

10:38 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на тысячу человек за день

10:10 Силуанов объявил об окончании "тучных времен" в экономике России

9:45 Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

9:25 Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

5 апреля, 18:01 РЖД отменила все поезда на Калининград

5 апреля, 17:43 Депутат-коммунист из Мосгордумы подхватил коронавирус

5 апреля, 17:10 Многодетного петербуржца допросили в рамках дела о фейке о COVID-19

5 апреля, 16:15 Госдуму "заинтриговали" материалы "Медузы", "МБХ медиа" и "Радио Свобода" о COVID-19

5 апреля, 15:15 Фигурантка дела о "коронавирусном" фейке известила о визите СК к её информатору

5 апреля, 14:26 Единоросс Поддубный считает просьбы россиян о материальной помощи "мародёрством"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru