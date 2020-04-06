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11:36

Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

фото ЗакС политика Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал региональные власти, призвав их не путать свои полномочия с федеральными, передает "Интерфакс".

Так Мишустин отреагировал на сообщения о перекрытии административных границ в регионах. Он напомнил, что на прошлой недели руководство некоторых регионов закрывало границы, препятствуя проезду людей и транспорта.

"Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны - за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что ограничения "должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации" и мерам, введеным президентом и кабмином.

Ранее президент Владимир Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно указу, регионы могут сами опеределить оптимальный режим ограничений на территории.  

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