Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

Принятие законов, вводящих уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции и распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции, находит верхом несправедливости и лицемерия политик Алексей Навальный. Он заметил, оперируя конкретными примерами, что само российское руководство начало санкционировать фейковые новости и сомнительные "экспертные" мнения о COVID-19 гораздо раньше, чем население, и продолжает это делать в опасных для общества формах.

"Медсестры выступают - "У нас респираторов нет", администрация Петербурга говорит - "Нет, у них все есть", после чего на следующий день выясняется, что там заразились врачи и больницу закрывают на карантин. Ну, это самый настоящий фейк! Путин говорил, что это не опаснее гриппа, Песков все время говорил, что нет никакой эпидемии. То есть, власть - постоянный источник фейков, но закрывать почему-то собираются "Медузу", - заявил он в интервью "Эху Москвы".

Напомним, что оба закона подписал 1 апреля президент Владимир Путин. На минувшей неделе в Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус: активистка Анна Шушпанова, администрирующая один из пабликов "ВКонтакте", стала свидетелем по нему. По ее словам, ее случай таков, что максимальным наказанием может стать крупный штраф.

6 апреля стало известно о рекордном приросте числа россиян, инфицированных коронавирусом. Всего на страну их теперь 6343 человека.