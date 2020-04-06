Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

Депутат ЗакСа Максим Резник поделился с читателями своих аккаунтов в социальных сетях информацией, поступившей к нему от медсестер, которые работают в Боткинской инфекционной больнице. Согласно сообщению, администрация медицинского учреждения объявило о том, что месячная доплата сотрудникам, лечащим опасных коронавирусных больных, составит 700 рублей.

"Требую от руководства Комздрава озвучить: во сколько власть оценила труд этих людей в условиях эпидемии коронавируса?", - написал парламентарий в Facebook.

Огласки желают и сами медсестры.

В Петербурге - 226 случая инфицирования COVID-19 и три случая смерти людей с коронавирусом с начала пандемии.

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