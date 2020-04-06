Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

Петроградский суд Петербурга приостановил работу магазина "ОранжСтиль" за торговлю во время действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Поводом стало то, что 30 марта в павильоне на Большом проспекте Петроградской стороны продолжали продавать цветы, несмотря на запрет.

Представитель магазина признал вину, пояснив, что цветы пришлось продавать, поскольку они не могут длительно храниться. Суд приостановил деятельность магазина на 30 суток.