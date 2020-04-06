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12:59

Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

фото ЗакС политика Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов и правозащитная организация "Агора" запускают линию правовой помощи людям, которым она нужна в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса.

Каналы для связи открыты всем, кому нужна консультация или кто считает себя пострадавшим от режима самоизоляции.

"Действующее законодательство недостаточно полно определяет механизмы реализации карантина, и возможно возникновение ситуаций, когда неотложные действия по защите от коронавируса могут приводить к нарушениям конституционных гарантий соблюдения прав и свобод человека", - говорится на сайте уполномоченного по правам человека.

В рамках этой специальной линии эксперты готовы помочь горожанам не только с соблюдением их прав на социальную защиту, но и с противостоянием таким косвенным последствиям самоизоляции, как домашнее насилие.

В Петербурге по состоянию на 6 апреля инфицировано вирусом COVID-19 226 граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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