Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов и правозащитная организация "Агора" запускают линию правовой помощи людям, которым она нужна в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса.

Каналы для связи открыты всем, кому нужна консультация или кто считает себя пострадавшим от режима самоизоляции.

"Действующее законодательство недостаточно полно определяет механизмы реализации карантина, и возможно возникновение ситуаций, когда неотложные действия по защите от коронавируса могут приводить к нарушениям конституционных гарантий соблюдения прав и свобод человека", - говорится на сайте уполномоченного по правам человека.

В рамках этой специальной линии эксперты готовы помочь горожанам не только с соблюдением их прав на социальную защиту, но и с противостоянием таким косвенным последствиям самоизоляции, как домашнее насилие.

В Петербурге по состоянию на 6 апреля инфицировано вирусом COVID-19 226 граждан.

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