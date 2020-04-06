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13:08

Генпрокуратура отказалась опротестовывать приговор по делу "Сети"*

фото ЗакС политика Генпрокуратура отказалась опротестовывать приговор по делу "Сети"*

Генеральная прокуратура не захотела выносить протест на приговор пензенским фигурантам дела "Сети". Это следует из ответа надзорного ведомства на обращение восьми депутатов петербургского парламента. Документ на своей странице Facebook выложил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Начальник отдела кассационно-надзорного управления Генпрокуратуры Горохов напомнил парламентариям, что Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и другим сообщавшим о пытках пензенцам было отказано в возбуждении уголовных дел по заявлениям о применении к ним недозволенных методов следствия. 

"Тем не менее, показания Пчелинцева и других обвиняемых, данные на предварительном следствии, суд в приговоре не использовал, а выводы об их виновности сделал на основании других исследований в судебном заседании доказательств", - говорится в ответе.

Также Горохов заявил, что сторона обвинения вправе донести свою позицию до суда апелляционной инстанции. 

Отметим, что письмо генпрокуратуры адресовано в том числе депутату Законодательного собрания Петербурга "А.А.Квасову". Однако в шестом созыве городского парламента такого депутата нет.

Напомним, семерых фигурантов пензенского дела "Сети" в феврале приговорили к колонии на срок от 6 до 18 лет. Максимальные сроки получили Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, им присудили 16 и 18 лет по статье об организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ). Остальные фигуранты проходили по статьям об участии в террористическом сообщества (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), некоторым вменялось также незаконное хранение оружия (ч.1 статьи 228.1 УК РФ) и покушение на сбыт наркотиков (ч.4 статьи 228 УК РФ). Большинство подсудимых заявляли, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. 

Приговор вызвал большой общественный резонанс. Акты солидарности с осужденными проявляли профессиональные сообщества и общественные деятели. Опротестовать приговор у Генпрокуратуры также требовали депутаты муниципальных советов Петербурга и региональный Союз журналистов.

 

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.


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