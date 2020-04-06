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13:57

Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

фото ЗакС политика Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, выразив обеспокоенность трехмесячной задолженностью федерального бюджета перед сотрудниками предприятия "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", которые ведут работы на объекте. Помимо невыплаты зарплат, растет долг организации по коммунальным платежам. Учитывая то, что федеральный центр забрал у Петербурга функции по обслуживанию полигона и оплате работ, Романов полагает, что обращается по адресу, прося ускорить расчет. По данным депутата, 54 сотрудникам ФГКУ государство задолжало в общей сложности свыше 7,3 млн рублей.

"Среди работников Дирекции - матери одиночки, единственные кормильцы в семьях, многодетные родители, заемщики по различного вида кредитам. Положение сотрудников учреждения особенно усугубилось в условиях пандемии вируса COVID-19, когда поиск нового места работы практически невозможен. Люди остались без средств к существованию, им в буквальном смысле слова нечем кормить детей", - пишет Романов.

Для этого, по его словам, требуется утвердить предоставление бюджетных средств предприятию на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Соглашение о передаче полигона в ведение федерального центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. До того врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован к 2079 году.

Нынешним летом депутат ЗакСа Михаил Амосов намеревается посетить полигон и посмотреть, насколько эффективно ведутся работы по его ликвидации. Коллеги Амосова из комиссии по экологии согласились составить ему компанию. Возможно, к ним присоединятся депутаты из ЗакСа Ленобласти.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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