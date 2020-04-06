СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

С момента введения режима самоизоляции в Петербурге (30 марта) на жителей города составили около 200 административных протоколов за его нарушение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимные источники.

По их же сведениям, петербургские правоохранители на сегодняшний день возбудили четыре уголовных дела, так или иначе касающихся пандемии коронавируса.

Ранее, вечером 2 апреля, городская администрация отчиталась о 170 составленных административных протоколах за нарушение правил самоизоляции, что на тот момент явилось самым большим показателем по стране и что, с точки зрения губернатора Александра Беглова, убедительно свидетельствовало об эффективной работе уполномоченных городских ведомств.

Сегодня, 6 апреля, стало известно о 226 инфицированных коронавирусом петербуржцах.

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