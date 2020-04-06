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15:16

Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на координационном совещании с правоохранителями и военными поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции в городе, сообщили в Смольном.

В заседании приняли участие, в том числе, начальник управления МВД по Петербургу, руководитель регионального управления СК, представители Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Беглов поручил правоохранителям строже следить за тем, как соблюдают режим самоизоляции граждане, вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшими с заболевшими. В Смольном напомнили, что нарушителей ждут штраф в соответствии со статьями КоАП или даже УК РФ, если нарушение повлечет за собой заражение других граждан. Также Беглов заявил, что справедливым решением со стороны работодателей или страховых компаний может стать отказ в выплатах зарплаты нарушителям за период самоизоляции или в оплате больничного.

Ранее источник сообщил, что в Петербурге составлены уже около 200 административных протоколов за нарушение карантина. Также стало известно о четырех возбужденных уголовных делах.


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