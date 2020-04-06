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16:06

Вишневский попросил Эргашева объяснить, куда деваются маски

фото ЗакС политика Вишневский попросил Эргашева объяснить, куда деваются маски

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 6 апреля направил обращение вице-губернатору Олегу Эргашеву, ответственному за здравоохранение. 

Парламентарий задал чиновнику вопросы о производстве и поставке средств индивидуальной защиты. В частности, уточнил, была ли в недавнем прошлом произведена закупка медицинских масок и будет ли город оказывать содействие аптечным сетям в получении ими достаточного количества средств защиты.

Он также поинтересовался, куда деваются маски, которых не хватает во многих аптеках и некоторых медицинских учреждениях. "Верна ли информация, что часть их попадает к перекупщикам или в другие регионы?" - спросил депутат.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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