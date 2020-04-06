"Отстаем от Москвы на три недели": Беглов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе ухудшается с каждым днем, передает ИА REGNUM.

Беглов назвал эпидемиологическую обстановку в городе "непростой". При этом, по его словам, у города "есть еще какое-то определенное время, чтобы хорошо к этому подготовиться".

"У нас положение — мы чуть-чуть отстаем от Москвы, на три недели буквально", — сказал Беглов.

Губернатор потребовал жестко контролировать больницы, особенно те, в которые госпитализированы пациенты с коронавирусом. Он также потребовал помогать врачам и участковым службам, которые должны следить за тем, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

"Город нужно мыть, районы нужно мыть, лестничные площадки, дома, фасады — все нужно мыть. Всем этим нужно заниматься, прошу усилить эту работу", — подчеркнул Беглов, попросив "усилить эту работу".

Пока в Петербурге известно о 226 случаях заражения коронавирусом, трое из них скончались.

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