В Минздраве считают, что маски нужны всем прохожим

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе интервью на Первом канале поделился точкой зрения на минимальные средства индивидуальной защиты граждан в условиях пандемии коронавируса. Для него желательно, чтобы такое приспособление, как маска, было на каждом вышедшем "в свет" россиянине - независимо от того, является ли он разносчиком инфекции, имеет ли он слабый или сильный иммунитет.

"Причем здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская. К медицинской маске предъявляются особые требования, когда она используется для медицинской манипуляции, когда это операционное, хирургическое вмешательство. Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе, вируса", - отметил чиновник.

День 6 апреля стал для России рекордным по числу новых инфицированных COVID-19 граждан - за сутки их прибавилось почти на тысячу человек. Всего в стране заразилось 6343 человека.