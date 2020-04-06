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17:30

В еще одной больнице Коми выявили заражение пациентов и медиков коронавирусом

фото ЗакС политика В еще одной больнице Коми выявили заражение пациентов и медиков коронавирусом

В республиканской больнице Коми зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом, это второй крупный очаг заражения в регионе, передает "Новая газета" со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Коронавирусом заразились пациенты и медперсонал в шести отделениях: урологическом, пульмонологическом, хирургическом, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Минздраву Коми предписано взять анализы у всех, кто был выписан из больницы с 20 марта по 4 апреля.

Ранее крупный очаг был зафиксирован в Эжвинской городской больнице в Сыктывкаре, где заболели 52 человека. Всего в Коми известно о 90 случаях заболевания, умерли три человека. По всей России заболели более 6 тысяч человек.

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