Автодилеры обратились к Беглову за материальной помощью

Несколько самых известных петербургских автодилеров выступили с письменным обращением к городской администрации, в котором, сетуя на не зависящее от них падение прибыли, они просят принять временные меры экономической помощи. Документ, адресованный губернатору Александру Беглову, цитирует ТАСС. Среди основных его положений - довод о необходимости временно отменить оплату аренды занимаемых дилерами помещений или же перенести эту обязанность на другое юридическое лицо.

"Просим вас включить сферу деятельности "Дилерские предприятия" в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, и оказать всевозможные меры поддержки в виде: сокращения налогов и сборов либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов; предоставления налоговых каникул, продления срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД)", - также говорится в тексте.

Письмо подписали генеральные директора 21 организации.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге, где инфицировано 226 человек, до 30 апреля для граждан введен режим самоизоляции. Люди старше 65 лет обязаны находиться дома, всех остальных к этому призывают.

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