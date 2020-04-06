"Лиговка-Ямская": "коронавирус", бюджетные траты и личная неприязнь

Врио руководителя администрации МО "Лиговка-Ямская" Виктор Жданцев обвиняет заместителя главы муниципалитета Сергея Ильина в распространении фейк-ньюс. Он полагает, что пандемию коронавируса использовали, чтобы убрать его с занимаемой должности.

Исполняющий обязанности главы администрации МО "Лиговка-Ямская" Виктор Жданцев уверен, что стал жертвой информационного вброса о коронавирусной инфекции. В разговоре с ЗАКС.Ру 6 апреля Жданцев пообещал написать заявление в Следственный комитет на заместителя главы муниципалитета Сергея Ильина.

В пятницу, 3 апреля, от имени "пресс-службы фракции партия "Единая Россия" в МО Лиговка-Ямская" в редакции СМИ был разослан пресс-релиз о решении собрать внеочередное заседание муниципального совета и поставить на нем вопрос об отставке Жданцева.

В теме письма было указано, что Жданцева хотят отправить в отставку "из-за коронавируса". Однако в самом пресс-релизе о COVID-19 не говорится ни слова. "Пресс-служба" цитирует слова Ильина о том, что Жданцев не провел дезинфекцию детских площадок на территории "Лиговки-Ямской", что якобы могло привести к заболеванию "неопределенного количества жителей". О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

Врио главы администрации полагает, что эта рассылка может попадать под действие статьи 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), принятой недавно Госдумой для борьбы с информационными вбросами о коронавирусе.

Закрытие и дезинфекция детских площадок в Петербурге проводились повсеместно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и письмом комитета территориального развития, разосланного 1 апреля главам муниципальных образования и местных админисраций. В "Лиговки-Ямской" соответствующие мероприятия начали проводить с задержкой, из-за чего заместитель главы выступил против врио главы МА.

Жданцев рассказал ЗАКС.Ру, что за дезинфекцию детских площадок отвечает муниципальное казенное учреждение "Лиговка-Ямская". Он предоставил скан обращения главы МКУ Павла Логуа от 3 апреля. Логуа попросил у администрации 100 тысяч рублей на проведение усиленной дезинфекции детских площадок и получил одобрение.

- В 14-00 пришел запрос денег от МКУ. К 16 часам были сверстаны изменения в программе благоустройства, - отметил Жданцев.

Врио главы администрации считает, что его пытаются отправить в отставку, чтобы поставить на его место человека более удобного для Ильина и главы муниципалитета Вадима Войтановского. Жданцев пришел на работу в администрацию "Лиговки-Ямской" в январе 2020 года. Изначально был заместителем главы администрации, но вскоре занял освободившуюся должность руководителя. Он поначалу был близок к Войтановскому, но затем между ними случился разлад. Теперь врио уверяет, что его присутствие в муниципалитете якобы мешает местным единороссам "пустить бюджет МО на выборы" Войтановского в Заксобрание Петербурга в 2021 году. По его словам, Ильин в случае избрания действующего главы в городской парламент, рассчитывает занять место главы муниципального совета.

Жданцев подозревает, что стал неугоден после того, как начал изучать финансовую активность муниципалитета за предыдущие годы. Эту же версию поддерживает депутат-самовыдвиженец Михаил Шабалкин.

- Буквально первое, что сделал Ильин [когда стал и.о. главы "Лиговки-Ямской" в апреле 2019 года] - увеличение фонда оплаты труда муниципального совета на 533 тысячи рублей, - рассказал Шабалкин. - Он сам трудится в муниципальном совете на постоянной основе. Они активно делили эти 533 тысячи на премии. В конце года неизрасходованный фонд оплаты труда можно поделить на годовые премии, чем они тоже не преминули воспользоваться. 120 тысяч он назначил сам себе, 80 тысяч - Войтановскому. Плюс у МКУ было очень много подозрительных тендеров с единственным участником, с ипшниками, которые так или иначе могут быть аффилированы с Ильиным. Сейчас, когда эти темы вскрываются, ему, конечно, неприятно и поэтому он так активно действует против Жданцева.

Шабалкин еще не получал уведомлений о внеочередном заседании совета. Если оно состоится, его депутатская группа "Наш дом - Лиговка-Ямская" намерена поддержать Жданцева. Решение это обусловлено стремлением к стабильности.

- Мы просто не хотим менять главу в апреле. Сейчас 9 мая надо праздновать. А если будет смена ГМА, то будут увольнять и принимать людей и на месяц муниципалитет встанет колом. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло сейчас, когда и 9 мая, и коронавирус, и с бюджетом непонятно что, - заявил Шабалкин.

Войтановский сообщил ЗАКС.Ру, что к нему действительно поступило обращение Ильина о проведении внеочередного заседания местного совета. По его словам, решение, когда именно оно состоится, еще не принято. Заявления Жданцева в адрес себя и Ильина он комментировать не стал, отметив, что врио главы администрации имеет полное право обращаться, куда он считает нужным. По мнению Войтановского, муниципалитету пора выбрать постоянного главу администрации вне зависимости от личности действующего руководителя и истории с дезинфекцией.

- Глава должен избираться по конкурсу, должны быть нормальная процедура. Я думаю, что надо избирать, надо выходить на конкурс, - отметил Войтановский.

Подтвердить информацию о жителях, якобы заразившихся на детских площадках, он не смог. Войтановский признался, что не владеет такой информацией и не в курсе содержания разосланного пресс-релиза. Дозвониться до Ильина ЗАКС.Ру не удалось.

Муниципалы "Лиговки-Ямской" не в первый раз заявляют о себе в связи с распространением коронавируса. В конце марта "пресс-служба Вадима Войтановского" разослала журналистам информацию о закрытии помещений муниципалитета "из-за болезни уборщицы". Позже глава муниципалитета сообщил, что у сотрудницы МО была диагностирована двусторонняя пневмония, а три пробы на коронавирус дали отрицательный результат.

На тот момент закон о фейковых новостях о COVID-19 в России еще не действовал. Владимир Путин подписал его только 1 апреля. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения ложной информации был причинен вред здоровью, преступника могут приговорить на три года лишения свободы, если фейк повлек смерть человека - на пять лет.

Первое дело по новой уголовной статье было возбуждено в Петербурге в пятницу, 3 апреля. В этот день прошел обыск у гражданской активистки из Сестрорецка Анны Шушпановой, сделавшей накануне пост в соцсетях, который сочли фейком. Шушпанову и петербуржца Андрея Романова, который, возможно, предоставил ей недостоверную информацию допросили в качестве свидетелей. Активистка расценила случившееся как попытку оказать на нее давление в ответ на общественную деятельность.

Сергей Еремеев