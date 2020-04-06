Активисты предлагают чиновникам организованно защищать водоемы в Петергофе

Повреждения водоподводящей системы Петергофа, ставшие поводом для уголовного дела, побудили активистов общественной организации "Красивый Петербург" более пристально заняться проблемой территории. В связи с этим они обратились в комитет Смольного по природопользованию с предложением создать рабочую группу, которая занималась бы сохранением прудов.

Как минимум один такой пруд, подчеркивают активисты, южнее Санкт-Петербургского шоссе, напротив улиц Макарова и Нахимова, уже уничтожен. Два года назад его засыпали неустановленные лица, параллельно с этим вырубив несколько десятков деревьев. Между тем, пруд был истоком ручья, проходящего по особо охраняемому заказнику с "краснокнижной" флорой и фауной. По факту уничтожения пруда было возбуждено еще одно уголовное дело, о ходе которого "Красивый Петербург" направил запросы в СК и природоохранную прокуратуру.

Что же касается потенциальной рабочей группы, то в ее рядах активисты хотели бы видеть представителей профильного комитета, сотрудников администрации Петродворцового района, муниципалов и общественных деятелей. Первый вопрос на повестке, предлагаемый экозащитниками - восстановление засыпанного злоумышленниками пруда.