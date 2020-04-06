Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов США для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19, постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Деньги будут выплачены в качестве "единовременного добровольного целевого взноса" на "реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией". Также кабмин направит 61,5 млн рублей на производство и поставку тестов на коронавирус в ряд стран Восточной Европы, Закавказья, Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки.

В еще одном распоряжении указано, что правительство РФ намерено выделить до 1,01 млн долларов в ВОЗ в 2020-2021 на "реализацию мероприятий по увеличению объема и повышению качества информации в области здравоохранения на русском языке".

ВОЗ в феврале призвала мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с коронавирусом.