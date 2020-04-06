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18:21

Адвокат карельского историка Дмитриева рассказал о его нынешнем состоянии

фото ЗакС политика Адвокат карельского историка Дмитриева рассказал о его нынешнем состоянии

Адвокат Виктор Ануфриев, представляющий интересы карельского историка Юрия Дмитриева, которого несколько лет преследуют по скандальному делу о педофилии, поделился с общественностью новейшими наблюдениями за своим клиентом. По его словам, подзащитный испытывает проблемы со здоровьем, и стремительно распространяющаяся пандемия коронавируса не сулит для ничего хорошего. Учитывая это обстоятельство и длительность пребывания Дмитриева под стражей, адвокат находит вопиюще жестокими условия, в которых историк зачем-то вынужден находиться.

"Это уже не только неэтично и негуманно, сколько неприлично. Это угроза его жизни, не подкрепленная никакой доказанной его опасностью для общества. Это понятно не только юристам, но и всем здравомыслящим людям. Он прошел все судебно-психиатрические экспертизы, не одну, а несколько. Нет ни одного даже намека на то, что у него есть какие-то из тех наклонностей, в которых его обвиняют", - отметил он в интервью "Медузе", добавив, что арестант, безусловно, и резкий, и часто грубый в общении человек.

При всей этой "неприличности" дела и будто бы демонстративно суровом обращении с ним Дмитриев, по словам Ануфриева, еще не отчаялся, будучи уверенным в своей правоте и невиновности, которые, как они оба считают, должны быть очевидны всем, кто мало-мальски интересовался процессом. Твердости характеру историка, думает юрист, в свое время добавило изучение практик отечественных чекистов.

"Вот эта стойкость и хорошее знание истории — в том числе архивов КГБ и ФСБ, всех этих дел, которые он долгие годы изучал, — позволяют ему не испытывать никаких иллюзий на тему того, в какой стране он живет. Он воспринимает происходящее по-мужски. Но все же надеется на справедливость", - рассказал адвокат.

Напомним, что по второму делу Дмитриев непрерывно находится в СИЗО почти два года - с июня 2018 года. По первому делу, о распространении порнографии с участием несовершенной приемной дочери, его оправдали. На свободе он пробыл пять месяцев, столкнувшись с еще более тяжелым обвинением: одна из вменяемых ему статей - насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В защиту Дмитриева многократно выступали известные деятели культуры. Дело приобрело международный резонанс.

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