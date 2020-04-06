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6 апреля, 18:28

Смольный огласил штрафы за нарушение ограничений во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Смольный огласил штрафы за нарушение ограничений во время эпидемии коронавируса

Правительство Петербурга огласило штрафы, которыми может обернуться нарушение режима самоизоляции, сообщили в Смольном.

Так, нарушение режима гражданами, вернувшимися из-за границы, и "иными, обязанными его соблюдать", грозит штрафом до 40 тысяч рублей. Если в результате нарушения причинен вред здоровью человека, то штраф может возрасти до 300 тысяч рублей. Такая норма прописана в ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Смольном напомнили, что такое нарушение может грозить уголовным делом, если оно повлечет по неосторожности массовое заболевание людей или создаст угрозу наступления таких последствий.

За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в Смольном. На такую же сумму могут оштрафовать за курение кальянов в общественных местах.

Также Смольный пригрозил штрафом до 30 тысяч рублей гражданам за ряд нарушений запретов и ограничений, указанных в постановлении №121. То есть, за проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, открытие доступа посетителей в фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки и другие досуговые объекты, открытие ресторанов, кафе, столовых, баров и других точек общепита для посещения, салонов красоты, распространение печатных материалов из рук в руки. За те же нарушения должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 300 тысяч рублей.

Повторные правонарушения, причинение вреда здоровью человека или имуществу, обернется более крупными штрафами. Для граждан до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц - до миллиона рублей.

Отдельно Смольный предупредил о штрафах за нарушение пожарной безопасности. Наказать граждан штрафом до 4 тысяч рублей могут за разведение огня, посещение лесопарковых зон, городских лесов. Те же нарушения грозят должностным лицам штрафом до 30 тысяч рублей, юрлицам – до 400 тысяч рублей.

Грозят штрафы также за использование пиротехники и мангалов в зеленых зонах Петербурга. Гражданам за это придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, юрлицам – до 500 тысяч рублей.

Постановление №121 было подписано губернатором Александром Бегловым 13 марта, в него не раз вносились изменения. Оно касается мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге. Согласно ему, в городе введен режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, остальным петербуржцам – рекомендовано это делать, выходя на улицу только в случае необходимости.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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