В больнице при РПЦ тестируют людей, общавшихся с инфицированными COVID-19 священниками

В столичной больнице Святителя Алексия проверяют самочувствие граждан, которые в последнее время вступали в контакт со священнослужителями, инфицированными коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на главврача Алексея Зарова. Зараженных опасной инфекцией среди представителей Московской патриархии пока насчитывается трое.

"Проводим осмотры этих людей и берем тесты в нашей больнице, в случае если человек без признаков ОРВИ. Если у контактировавшего есть признаки ОРВИ, обследование и сдача теста проходит на дому", - рассказал специалист.

По его словам, духовные лица тоже проходят тесты, и те священники, кто живет в Московской области, вынуждены приезжать для тестирования в столицу.

Отметим, что в конце марта патриарх Кирилл вслед за светскими властями призвал прихожан воздержаться от посещения служб. Одно время сопротивление запрету демонстрировали в петербургской митрополии, но вскоре конфликт в публичной плоскости сошел на "нет".