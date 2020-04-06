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6 апреля, 20:24

В петербургских судах вынесли решения по трем делам о нарушении правил самоизоляции

фото ЗакС политика В петербургских судах вынесли решения по трем делам о нарушении правил самоизоляции

Мировые судьи в Петербурге получили и зарегистрировали 70 материалов по административным делам о нарушении правил карантина, передает объединенная пресс-служба судов. Из них ввиду ненадлежащего оформления или отсутствия необходимых документов возвращено 26 материалов.

С конца предыдущей недели в судах рассмотрели три дела по "карантинной" статье 19.4 КоАП. По одному из них петербурженка, в марте вернувшаяся из Австрии и вопреки предписанию отсутствовавшая дома, получила штраф в размере 500 рублей. Еще две женщины, также не обнаруженные по месту проживания в период положенной им самоизоляции, "отделались" предупреждениями.

Рассмотрение остальных дел пока отложено.

В Петербурге инфицировано коронавирусом 226 человек. Ограничения на период пандемии в городе постепенно ужесточаются.

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