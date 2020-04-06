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6 апреля, 20:56

Парфенов: Власть не должна так людоедски и надменно отказывать в финансовой поддержке

фото ЗакС политика Парфенов: Власть не должна так людоедски и надменно отказывать в финансовой поддержке

Публицист Леонид Парфенов, в марте вернувшийся из Европы и получивший отрицательный результат теста на коронавирус, раскритиковал отсутствие желание у российских властей как-либо помочь гражданам материально в период пандемии и вынужденной самоизоляции. Мало того, отмечает он, что не заходит разговора о прямых выплатах и компенсациях, так еще и объясняется это сомнительным образом. В качестве антипримера он приводит высказывание московского мэра Сергея Собянина, заявившего, что, если начать прямые выплаты населению, то "бюджеты треснут".

"А бюджет не трещит от продолжающегося благоустройства? На бульварах красят оградки - это вот сейчас более всего нужно? На это деньги находятся и объявляются тендеры на будущее благоустройство. Ну что это такое - так надменно сказать, что бюджет затрещит? Вот что такое власть, которая без конкуренции находится, даже пиар плоховат, ну нельзя так людоедски отвечать по поводу поддержки людей", - рассудил обозреватель на собственном YouTube-канале.

Также, по его словам, вызывают удивление некоторые комментаторы, которые снисходительно относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса и полагают, что это "не смертельно" и что в условиях всеобщей предпринимателями можно пренебречь.

"Знаете, все не смертельно, кроме смерти. Ежели помирать, то нам нужна одна услуга - кладбище, а если потом жить, то услуг нужно много. Рестораны, кинотеатры, фитнесы, салоны красоты, барбершопы, вся промтоварная торговля - они создают ткань этой жизни. Без этого нет городов, всей этой урбанизации, которой столько лет достигали", - уверен Парфенов.

6 апреля в России был поставлен рекорд по количеству инфицированных коронавирусом граждан за сутки: COVID-19 нашли еще у почти тысячи людей. Общее их число по стране - 6343 человека.

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6 апреля, 20:56 Парфенов: Власть не должна так людоедски и надменно отказывать в финансовой поддержке

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