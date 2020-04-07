18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:25

СМИ: В Кремле допустили перенос единого дня голосования из-за коронавируса

фото ЗакС политика СМИ: В Кремле допустили перенос единого дня голосования из-за коронавируса

Администрация президента допускает перенос единого дня голосования в 2020 году с сентября на более поздний срок, если ситуацию с распространением коронавирусной инфекции стабилизировать не удастся, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, перенести единый день голосования могут на декабрь 2020 года. Рассматривается также вариант переноса на следующий единый день голосования, в сентябре 2021 года. Решение будет зависеть от ситуации с эпидемией, говорят источники: по их словам, если ситуация не выправится к концу весны, то скорее всего, выборы придется переносить.

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что рассматривается вариант переноса единого дня голосования на март 2021 года.

В 2020 году должны пройти выборы губернаторов в ряде регионах России, а также выборы в заксобрания и городские думы. На 2021 год намечены выборы депутатов Госдумы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
11:41 Детские площадки в Мурино обработали антисептиком

11:23 ЕГЭ в России из-за коронавируса решили не отменять

11:21 Единороссы хотят ввести наказание за иностранное финансирование политдеятельности

11:00 Правозащитники попросили отпустить Шестуна из СИЗО под домашний арест

10:31 Число зараженных коронавирусом в России достигло 7,5 тысяч человек

10:15 Посольство предложило застрявшим в США россиянам пожить у соотечественников

9:51 Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом для россиян

9:25 СМИ: В Кремле допустили перенос единого дня голосования из-за коронавируса

6 апреля, 20:56 Парфенов: Власть не должна так людоедски и надменно отказывать в финансовой поддержке

6 апреля, 20:24 В петербургских судах вынесли решения по трем делам о нарушении правил самоизоляции

6 апреля, 19:58 Беглов придумал, как сохранить в администрации города "запас здоровых людей"

6 апреля, 19:30 В больнице при РПЦ тестируют людей, общавшихся с инфицированными COVID-19 священниками

6 апреля, 18:57 Студенты Политеха получат специальную выплату в связи с пандемией

6 апреля, 18:55 Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на лимон и имбирь

6 апреля, 18:28 Смольный огласил штрафы за нарушение ограничений во время эпидемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru