Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом для россиян

Министерство связи опубликовало приказ об эксперименте по запуску проекта "Доступный интернет" и приложение со списком значимых интернет-ресурсов, к которым операторы связи должны будут предоставить бесплатный доступ, документы опубликованы на сайте ведомства.

В перечень вошел 391 сайт. Среди них – портал "Госуслуги", сайты госорганов, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", почтовые сервисы и облачные хранилища Mail.ru и "Яндекс", сайты банков, сервисы доставки, порталы о культуре, образовании, науке, спорте и другие.

Также в список включены более 50 сайтов российских СМИ и телеканалов. Среди них – "Интерфакс", РИА "Новости", ТАСС, "Коммерсант", "Комсомольская правда", РИА ФАН, Первый канал, каналы ВГТРК, "Спас", "Звезда", развлекательные каналы и другие.

Эксперимент по запуску проекта продлится с 1 апреля до 1 июля. В нем примут участие операторы "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "ЭР-Телеком".

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. После этого Минкомсвязи требовало с 1 марта обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти, однако этот срок был отложен.