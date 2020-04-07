Посольство предложило застрявшим в США россиянам пожить у соотечественников

Посол России в США Анатолий Антонов в ответах на вопросы в Facebook заявил, что дипмиссия рекомендует россиянам, которые не смогли вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за отмены рейсов, согласиться пожить у соотечественников.

"В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище", - сказал Антонов.

По его словам, пока заявок, поданных россиянами в США для возвращения, недостаточно для "даже одного самолета". Он настоятельно призвал тех россиян в США, кто еще не подал заявку, сделать это на портале "Госуслуг".

Россия прекратила рейсы для возвращения сограждан из-за границы 4 апреля в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого в Россию не успели вернуться около 30 тысяч граждан. 6 апреля рейсы возобновили.