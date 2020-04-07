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11:00

Правозащитники попросили отпустить Шестуна из СИЗО под домашний арест

фото ЗакС политика Правозащитники попросили отпустить Шестуна из СИЗО под домашний арест

Правозащитники обратились к председателю Подольского городского суда с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила жена Шестуна Юлия.

7 апреля состоится очередное заседание по делу Шестуна. Правозащитники опасаются, что Шестун из-за наличия у него сахарного диабета и ряда хронических заболеваний входит в группу риска по коронавирусной инфекции, и его транспортировка в суд "ставит под угрозу здоровье не только самого обвиняемого и остальных участников процесса, но и всех, кто содержится" в СИЗО "Матросская тишина". Ранее Шестун сообщал, что при транспортировке в суд не соблюдались меры предосторожности: сопровождающие не носят ни масок, ни перчаток, говорится в обращении.

По мнению правозащитников, перевод Шестуна под домашний арест в этих обстоятельствах – это "логичный и гуманный шаг", поскольку он "не обвиняется в совершении преступления против личности". Среди подписавшихся под обращением – члены Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин, Николай Сванидзе, Наталья Евдокимова, Александр Верховский, Леонид Никитинский, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, представители Московской Хельсинкской группы и другие.

Ранее Шестун не смог пройти тест на коронавирус, поскольку в больнице при "Матросской тишине" их нет в наличии. С середины 2018 года он проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.


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