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11:41

Детские площадки в Мурино обработали антисептиком

фото ЗакС политика Детские площадки в Мурино обработали антисептиком

В администрации Муринского городского поселения отчитались о завершении работ по дезинфекции всех игровых детских площадок, находящихся в черте населенного пункта.

Днем ранее, 6 апреля, антисептиком обработали последние досуговые и спортивные зоны Западного микрорайона.

Кроме того, продезинфицированы были также площадки в деревне Лаврики, входящей в Центральный микрорайон Мурино.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в поселении установлен режим полной самоизоляции граждан.

По состоянию на 7 апреля, в 47 регионе зафиксировано 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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6 апреля, 19:30 В больнице при РПЦ тестируют людей, общавшихся с инфицированными COVID-19 священниками

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