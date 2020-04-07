Юрист пожаловалась в Минздрав на отсутствие средств защиты у врачей Покровской больницы

Юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения и Минпромторг из-за отсутствия средств индивидуальной защиты у медработников петербургской Покровской больницы.

"В палаты СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" не проведен кислород, отсутствуют кислородные баллоны. Медицинский персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты", - пишет Буракова у себя в Telegram.

Как отметила юрист, в Минпромторг подана жалоба в связи с тем, что данному ведомству правительство поручило обеспечивать все медицинские организации необходимыми средствами защиты.

Ранее врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение, в котором рассказали об условиях работы: по словам медиков, к ним доставляют пациентов с пневмонией - в том числе, коронавирусной. При этом им не хватает не то, что должного оборудования, но и элементарных защитных средств.

После того, как обращение получило массовый отклик в медиапространстве, петербургские чиновники сообщили, что больница обеспечена всем необходимым, а "коронавирусных" пациентов туда якобы не доставляют.

"Поэтому, мол, не очень-то вам и нужно, работайте так. Это, конечно, форменное лукавство. На практике пациент с высокой температурой и затрудненным дыханием вызывает скорую, после отрицательных ответов на вопросы о поездках заграницу и контактах с заболевшими определяют внебольничную пневмонию, и везут в стационар. Экспресс-тесты массово еще не используются, поэтому достоверно узнать ситуацию с коронавирусом можно в течение нескольких дней. Все это время персонал контактирует с пациентом в обычной одежде", - подытожила рассуждение Буракова.