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12:07

Беглов потребовал от глав районов следить за комментариями на его странице во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Беглов потребовал от глав районов следить за комментариями на его странице во "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании 6 апреля потребовал от глав районных администраций следить за комментариями граждан на его странице во "ВКонтакте" и оперативно реагировать на них, сообщили в Смольном.

"Не ждите, пока вам позвонят мои помощники, сразу принимайте решения, которые касаются жителей ваших районов, особенно многодетных семей, инвалидов. У вас есть все возможности, чтобы оказать им помощь", - сказал Беглов.

Он также поручил главам районов активнее работать с управляющими компаниями. Последние сейчас должны тщательно убирать дворы и лестничные площадки, а заодно – присматривать за теми, кто должен соблюдать режим самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Петербурге пока известно о 275 зараженных коронавирусом: за последние сутки заболели 69 граждан. В России общее число заболевших приблизилось к 7,5 тысячам человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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