СМИ: В Москве скончался известный физик Казарян, потерявший супругу из-за COVID-19

В медицинском центре "Новомосковский" скончался российский физик, специалист в области лазерной оптики Мишик Казарян, информирует "Московский комсомолец". Ранее в этом же учреждении умерла его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян, госпитализированная с диагнозом "коронавирусная инфекция".

У мужчины диагностирована двусторонняя пневмония.

Казарян - доктор физико-математических наук, профессор. Создатель самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. За данную работу он в 1980 году получил Государственную премию СССР.

До последних дней Казарян трудился в столичном физическом институте им. Лебедева.