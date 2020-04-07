Первое правило эпидемии: Защити врача

При все возрастающем количестве заболевших коронавирусом активнее развивается помощь тем, кто находится на передовой - медицинским работникам. С бесплатными горячими обедами, средствами защиты, одеялами помогают не только представители бизнес-сообщества, но и обычные петербуржцы. Как на этом фронте отличились петербургские депутаты - в материале ЗАКС.Ру.

Цена здоровья

Губернатора Петербурга Александр Беглов 2 апреля в эфире телеканала "78" заявил, что работающие с коронавирусными больными врачи с 15 марта по 1 июля получат надбавку в размере 50% от оклада. Сотрудникам бригад скорой помощи с 1 апреля полагается надбавка в 20% от оклада, рассказал Беглов. По его словам, соответствующий документ находится в разработке.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник 6 апреля сообщил, что к нему обратились медсестры Боткинской больницы. Со ссылкой на их слова парламентарий заявил, что размер доплаты медперсоналу составит 700 рублей за лечение больных коронавирусом. Резник потребовал от комитета по здравоохранению озвучить реальную сумму возможных дополнительных выплат врачам и медицинскому персоналу.

О том, что предполагаемые надбавки будут небольшого размера, рассказал ЗАКС.Ру и депутат ЗакСа от "Справедливой России" и более 30 лет проработавший хирургом-онкологом Александр Егоров:

- Могут быть какие-то неточности, я сейчас уточняю, но, на мой взгляд, при таком положении дела максимальное, что может получить врач, это 21 500 рублей за месяц.

По словам парламентария, оклады медработников "очень хитро прописаны". Сумма оклада чаще всего небольшая, а значительную часть итоговой суммы зарплаты составляется из разного рода доплат, рассказал депутат.

Он напомнил, что "Справедливая Россия" подготовила свой законопроект о дополнительных выплатах врачам и медицинским работникам. Документ эсеров предусматривает ежемесячные выплаты для врачей в размере 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 40 тысяч рублей, младшему медицинскому и другим категориям работников медучреждений – 20 тысяч рублей. Выплаты должны производиться до тех пор, пока ситуация не нормализуется, уточнил Егоров. Он считает, что у медиков есть чувство патриотизма, ответственности и любви к пациентам, но это не отменяет необходимости их поддержать "на достойном уровне".

Сейчас законопроект "СР" находится на проверке у юристов ЗакСа, после этого его внесут в парламент.

Подмога от депутатов

Егоров отметил, что помимо вопроса доплаты за сложную, опасную и сверхурочную работу, медикам необходима и другая помощь. В частности, по его словам, надо предусмотреть возможность питания врачей во всех больницах города и предоставление средств индивидуальной защиты.

- Там, где выявляется коронавирусная инфекция, насколько я знаю, больницы переходят на круглосуточный режим работы. И тогда нужно предусмотреть, и это делается, и места отдыха, ведь человек не может как машина работать круглосуточно. Я думаю, что это выполняется. Есть места отдыха, есть места, где можно переодеться, отдохнуть, позвонить родственникам. А питание… Либо должны как-то подгрузку продуктов осуществлять... Человек работающий не может же готовить. Во всех больницах есть свои кафе, столовые, которые работали и в обычное время и на врачей, и на пациентов, - заявил Егоров.

Глава фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова отметила, что сейчас медицинских работникам необходимы средства индивидуальной защиты. Чтобы врачам хватало и масок, и костюмов, необходимо организовать госзаказ, считает депутат.

- Почему нельзя сделать госзаказ на эти маски? И обеспечить наши больницы, аптеки, может быть, и действующие предприятия. Это же вполне элементарные и вполне нормальные управленческие решения в таких вот уникальных, я бы сказала, ситуациях, - уверена Ходунова.

Напомним, ранее 6 апреля правительство России приняло постановление "Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий". Согласно документу, маски и медицинские перчатки могут продавать только аптеки с соответствующей лицензией. Документ устанавливает и максимальный размер наценки на средства индивидуальной защиты - не более 10 копеек за один товар.

Депутат-яблочник Борис Вишневский считает, что власть таким образом монополизировавала процесс оптовой и розничной торговли средств индивидуальной защиты вместо того, чтобы направить деньги на их закупку. По мнению парламентария, будет парализована работа волонтеров, которые стараются помочь больницам и поликлиникам.

Об отсутствии средств защиты и медикаментов, в частности, сообщили врачи Покровской больницы. По их словам, руководство отказывается выделять все необходимое, а с жалобщиками обещало "разобраться". В комитете по здравоохранению заявили, что Покровская больница обеспечена средствами индивидуальной защиты.

Руководитель КПРФ в Петербурге Ходунова отметила, что депутаты должны обратить внимание на возникшие проблемы. В частности, поднять вопросы на следующем заседании ЗакСа для их решения, пояснила глава компартии в городе.

Депутаты могут помочь врачам принятием необходимой нормативно-правовой базы, считает глава фракции "Единой России" в ЗакСе Александр Тетердинко. Для этого депутаты и созданы, отметил парламентарий. Он уверен, что поддержка врачей должна носить системный характер.

- Если нашей системе здравоохранения понадобится какая-то дополнительная помощь, мы также готовы будем ее оказывать, но мы здесь будем ориентироваться, безусловно, на ту информацию, которую нам предоставляет комитет по здравоохранению, правительство города в части готовности наших учреждений здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Все-таки, я считаю, что подготовка наших учреждений здравоохранения к этой ситуации должна носить не точечный характер, когда какой-то депутат что-то принес. Она должна иметь системный общегородской характер. И на это должны направляться дополнительные огромные финансовые ресурсы с тем, чтобы наши врачи были защищены. Во время любой эпидемии первое правило - защити врача, - заявил Тетердинко.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева уже не первую неделю призывает власти города перевести медработников на казарменное положение. Она предлагает, размещать врачей в опустевших гостиницах. Дмитриева же ранее сообщала, что неработающие общепиты могут предоставлять горячее питание для медиков.

Всем миром

Некоторые рестораны и кафе уже не первый день привозят свою еду в больницы. Особым успехом у них пользуется городская больница Святого Георгия, которая перепрофилирована для борьбы с коронавирусом.

Директор по развитию городской больницы Святого Георгия Ирина Соколова рассказала ЗАКС.Ру, что больница получает большую поддержку:

- Нам помогают средствами индивидуальной защиты, раскладушками, одеялами, подушками. Чем только можно и нельзя помогают.

По ее словам, первым помощь медперсоналу организовало издание MarketMedia, которое запустило акцию #поддерживрача. В рамках акции различные организации Петербурга привозят в больницу обеды, кофе, сладости, воду, средства индивидуальной защиты и многое другое, уточнила Соколова. Она добавила, что помощь приходит и от директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, и от благотворительного фонда DOSTYP, и от частных лиц.

В частности, фонд помог быстро и без бюрократических проволочек организовать доставку горячих завтраков и обедов в больницу СвятогоГеоргия от компании Performance Group, сообщил ЗАКС.Ру PR-менеджер организации Роман Соколов. По его словам, также компания направляет еду врачам Александровской больницы. Обе организации здравоохранения с 3 апреля получают по 50 завтраков и горячих блюд, выпускаемых под брендом Level Kitchen, отметил Соколов.

При этом, в больнице Святого Георгия также организовано предоставление питания, сообщила директор по развитию Соколова. На это субсидию выделил комитет по здравоохранению, уточнила сотрудница больницы.

Помогла больнице Святого Георгия и Общественная палата Петербурга. По информации с сайта организации, представители палаты передали 40 комплектов специальных многоразовых медицинских респираторов. Общественники также передали в пользование Боткинской больнице девять единиц специального оборудования и оказали материальную поддержку другим больницам, сообщается на сайте ОП.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин 1 апреля на заседании правительства сообщил, что в городе недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и защитных костюмов для врачей. По его словам, сейчас к производству костюмов подключились 15 швейных организаций.

О том, что врачам и медсестрам Петербурга недостаточно средств индивидуальной защиты, сообщил 6 апреля депутат Вишневский в своем обращении к вице-губернатору Олегу Эргашеву, ответственному за здравоохранение. Парламентарий попросил его ответить, закуплены ли новые средства индивидуальной защиты и куда они направляются:

"С учетом того, что различными предприятиями производится достаточно много масок, хочется понять, куда они попадают, если их недостаточно в медицинских учреждениях и нет в аптеках. Верна ли информация, что часть их попадает к перекупщикам или в другие регионы?"

Интересуются ситуацией с проблемными больницами в ЛДПР. Заместитель координатора петербургского отделения партии Максим Стецура сообщил ЗАКС.Ру, что "держат на контроле" Покровской больнице и об онкологическом центре в поселке Песочный, где люди стоят в большой очереди прежде чем попасть в учреждение. Какие конкретно действия ЛДПР предприняла, представитель партии пояснить не смог.

- Сейчас сами понимаете, обстановка тяжелая, у нас депутаты без помощников сидят в ЗакСе. Очень сложно, приходится работать в очень тяжелых условиях, когда он там один. То есть это все нужно обработать, подготовить - вся канцелярская возня, которая там происходит, если так можно назвать. Бюрократия осталась, поэтому у нас количество запросов, обрабатываемых депутатом, слегка снизилось. Запросы пишем, больше работаем через телефонные звонки. Задача - узнать, разобраться и, если есть возможность, как-то помочь, - рассказал Стецура.

Заботой о врачах не только больницы Святого Георгия озаботились в "Открытой России". Организация собирает деньги на обеды для медперсонала Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса и лечебно-диагностического, реабилитационного и научного центра "Госпиталь для ветеранов войн", сообщил ЗАКС.Ру соорганизатор акции Андрей Пивоваров.

- Мы сотрудничаем с кафе Atlas bistro, которое производит еду. Они перераспределяют средства между другими кафе и привозят обеды в больницы, - рассказал Пивоваров.

По его словам, за последние четыре дня удалось собрать 370 тысяч рублей. Себестоимость питания врачей двух больниц в день составляет 24 300 рублей. Этого хватает, чтобы накормить 405 медработников.

Часть депутатов фракции "Единой России", у членов которой годовые доходы варьируются от двух до 11 млн рублей, несмотря на мнение Тетердинко о необходимости исключительно системной работы все же посчитали возможным в личном порядке оказать помощь некоторым больницам. Например, парламентарий Константин Чебыкин откликнулся на призыв врачей Покровской больницы и закупил на личные деньги для них медицинские маски. Вместе с фруктами их от лица депутата передали заслуженный врач России Игорь Фигурин и доктор Ольга Зуева, сообщил Чебыкин на своей странице "ВКонтакте".

В стороне от тягот врачей не остался и депутат от "Единой России" Андрей Горшечников. Он помог больнице Святого Георгия.

- К нам депутат Горшечников приезжал. Он член нашего попечительского совета. Он в частном порядке сегодня привозил постельное белье, подушки, одеяла для наших сотрудников, которые у нас живут здесь, - рассказала директор по развитию городской больницы Соколова.

Не только делами депутаты поддерживают врачей. Они приняли активное участие во флешмобе "Спасибо врачам". Многие депутаты ЗакСа выложили в социальные сети фотографии под таким хэштегом. Отметились во флешмобе и федеральные петербургские парламентарии-единороссы Михаил Романов и Сергей Боярский.

Спасибо врачам в другой форме в соцсетях высказала депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова. На своей странице в Facebook она призвала всех присоединиться к акции солидарности и ежедневно в 20:00 часов аплодировать врачам.

София Саттарова / фото из социальных сетей

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