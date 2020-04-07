В ЦИК допустили перенос единого дня голосования в 2020 году

Центризбирком допускает перенос единого дня голосования с сентября на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса, но надеется на улучшение ситуации, передает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

"Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна", - сказала Гришина.

По ее словам, если единый день голосования все же перенесут, то действующие органы власти и чиновники останутся на местах до новых выборов. Она напомнила, что из-за эпидемии уже были отменены выборы, назначенные на даты с 5 апреля по 21 июня, заметив, что организовать их полноценно не получилось бы даже при улучшении ситуации.

В том числе под перенос попали довыборы в Заксобрание Петербурга по 21 округу, которые должны были пройти 7 июня.

Ранее источники сообщили, что в Кремле допустили перенос единого дня голосования. Новыми датами могли бы стать декабрь 2020 года, март или сентябрь 2021-го.