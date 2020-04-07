Патриарх Кирилл счел пандемию коронавируса шансом на перемены к лучшему

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения заявил, что пандемия коронавируса должна сподвигнуть человечество к осознанию и изменению своего поведения, передает ТАСС.

"Мы должны все очень серьезно задуматься: что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться. Бог посылает болезни в наказание или в исправление, а иногда одно связано с другим. Очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам в исправление", - заявил Кирилл.

Он заявил, что общество невозможно объединить, если ставить в центр общественной жизни сверхчеловека вместо божественного начала: потому что "всегда найдутся другие, которые скажут: я хочу быть на этом месте". Пандемия коронавируса, считает патриарх, это перемена, и чтобы она была к лучшему, необходимо вернуться к божественному началу человеческой природы.

"Если мы будем впадать в панику, терять человеческий образ, если мы в очередной раз потеряем шанс стать народом Божиим, тогда мы подпадаем под власть человеческих кризисов, под власть переменчивого человека. <...> Для того, чтобы перемены стали к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог", - сказал Кирилл.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заболели более 1,3 млн человек, почти 76 тысяч умерли. В России известно о 7,5 тысячах случаев заболевания.