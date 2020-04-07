"Это подло": Милонов призвал ввести мораторий на увольнение граждан во время самоизоляции

Избранный от Петербурга федеральный парламентарий Виталий Милонов находит резонным ввести временный запрет для работодателей на увольнение своих самоизолированных сотрудников.

"Если у нас все сейчас говорят, что нужно помогать бизнесу, то почему бизнес не хочет помогать своим работникам. Я считаю, что наложение моратория на увольнение людей должно идти вместе с тем, чтобы те компании, которые не злоупотребляют увольнениями людей, получали бы какие-то бонусы. Возможно, льготы. Сейчас плохо всем. Но если одному тяжело поменять чёрную икру на красную, то другим тяжело прокормить своих детей", - приводит мнение Милонова 78.ru.

По его мнению, лишать граждан заработка в сложившейся ситуации - "подло и бесчеловечно". Депутат призвал предпринимателей избавиться на время от привычных излишеств жизни и вместо этого заплатить своим сотрудникам.

Предложения Милонов направил руководителю Минтруда Антону Котякову.

В Петербурге, напомним, как и в остальных российских регионах, до 30 апреля установлен режим самоизоляции для всех обитателей города.

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