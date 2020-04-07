Столичного врача, пожаловавшегося на отсутствие масок и градусников, вызвали в прокуратуру

Столичный нейрохирург Всеволод Шухрай, работающий во ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", был вызван для "дачи объяснений" в Тверскую межрайонную прокуратуру, извещает "Агора".

Надзорное ведомство заинтересовалось врачом после того, как в интервью "Настоящему времени" поведал о нехватке средств индивидуальной защиты в больнице.

Материал "Ртутный градусник на 40 человек и выезды без профилактики. Российские врачи рассказали о нехватке средств защиты от коронавируса" вышел "на полях" издания 24 марта. В нём Шухрай, в частности, заявил, что "в его отделении врачам не хватает масок-респираторов, нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух", а на 40 обитателей учреждения якобы приходится лишь один градусник.

25 марта главврач центра им. Бурденко взял с Шухрая объяснительную, а уже сегодня он должен явиться на прием к прокурору.