Весенний субботник в Петербурге пройдет без привлечения жителей

Ежегодный общегородской субботник весной пройдет без привлечения жителей Петербурга, сообщил и.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин на пресс-конференции ТАСС 7 апреля. По его словам, на сам месячник благоустройства также не планируется приглашать петербуржцев.

Малинин отметил, что субботник был запланирован на 25 апреля. Впервые за 100 лет он пройдет без участия жителей города, отмтеил и.о. главы комитета.

Он уточнил, что коммунальные службы в течение всего месяца будут убирать город. С 20 апреля до 13 мая на сайте администрации Петербурга будет проходить открытое интернет-голосование, где жители смогут оценить качество уборки в том или ином районе, заявил Малинин.

Напомним, ежегодно в Петербурге проходят два месячника благоустройства. Один организуют в апреле, второй - в октябре. В одну из суббот каждого из этих месяцев власти города призывали всех петербуржцев принять участие в уборке города. В 2019 году субботник проходил 20 апреля. По словам главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, в мероприятии участвовали 245 тысяч человек.

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