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15:36

Желающие рассказать о своих планах бизнесмены обрушили сайт Смольного

фото ЗакС политика Желающие рассказать о своих планах бизнесмены обрушили сайт Смольного

Петербургские бизнесмены, которым администрация города разрешила работать на "коронавирусных" каникулах, не могут уведомить Смольный о своих планах, так как специально сделанный для этой цели сайт Центра развития и поддержки предпринимательства не функционирует, пишет "Фонтанка"

При попытке войти в личный кабинет выскакивает ошибка. При этом на сайте висит предупреждение, что "в связи с большим потоком обращений страницы могут открываться дольше обычного".

Список отраслей, которым разрешается работать во время самоизоляции, Смольный опубликовал 5 апреля. Все организации, желающие продолжить свою деятельность, должны проинформировать администрацию до 7 апреля, прикрепив к обращению списки сотрудников, которые будут выходить на смены. Также до 10 апреля предприниматели обязаны разработать и утвердить стандарт безопасной деятельности организации.

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