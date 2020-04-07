У главврача столичной больницы обнаружили коронавирус

В ещё одном медучреждении в Москве обнаружен коронавирус: на сей раз тест выявил наличие опасной инфекции в организме главврача больницы №23 им. Давыдовского Елены Васильевой: она подтвердила эту информацию в беседе с "МБХ медиа".

Женщина сообщила, что находится дома на самоизоляции, продолжая работать дистанционно.

При этом, как передает Telegram-канал Mash, женщина якобы сдала анализы в общем порядке и продолжила трудиться в обычном режим, поэтому теперь на COVID-19 тестируют более 500 человек. В разговоре с "Дождем" сама Васильева эту информацию опровергла.

По состоянию на 7 апреля в Москве зафиксирован 5181 случай заражения коронавирусной инфекцией.