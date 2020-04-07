"Вся страна - вирусологи": Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден

Президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в России еще не пройден, и призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих, передает РИА "Новости".

Об этом Путин заявил в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с эпидемией. Он подчеркнул, что главное в борьбе с коронавирусом – обеспечение безопасности и здоровья людей, и заявил, что все решения "должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации".

Путин добавил, что ему было бы важно услышать мнение специалистов. "Мы теперь все вирусологи стали, вся страна – вирусологи", - пошутил он.

В России на 7 апреля зарегистрировано почти 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусиром, по всей планете – более 1,3 млн.