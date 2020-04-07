Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем новым эпизодам

Следственный комитет предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Марину Андрееву.

По ее словам, Арашукова обвиняют по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 306 УК РФ (ложный донос). По версии следствия, в этих случаях сенатор был организатором, то есть, "не сам лично совершал превышение", уточнила адвокат.

Также следствие уточнило обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следствие считает, что отец Арашукова, Рауль Арашуков, дал сыну указание организовать убийства зампредседателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, чтобы пресечь "возможность массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации".

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.