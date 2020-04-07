18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:52

Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем новым эпизодам

фото ЗакС политика Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем новым эпизодам

Следственный комитет предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Марину Андрееву.

По ее словам, Арашукова обвиняют по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 306 УК РФ (ложный донос). По версии следствия, в этих случаях сенатор был организатором, то есть, "не сам лично совершал превышение", уточнила адвокат.

Также следствие уточнило обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следствие считает, что отец Арашукова, Рауль Арашуков, дал сыну указание организовать убийства зампредседателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, чтобы пресечь "возможность массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации".

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
17:36 "Единая Россия" опубликовала в журнале рассказ Айзека Азимова о государстве без выборов

17:33 В Коми на коронавирусный карантин закрывают третью больницу

17:13 ЗакС заказал подарочные наборы с аккумуляторами и флешками за 709 тысяч рублей

16:52 Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем новым эпизодам

16:24 "Вся страна - вирусологи": Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден

15:59 Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции

15:55 У главврача столичной больницы обнаружили коронавирус

15:36 Желающие рассказать о своих планах бизнесмены обрушили сайт Смольного

15:30 Путин поддержал зараженного коронавирусом премьер-министра Британии телеграммой

15:06 В Покровской больнице COVID-19 выявлен у 6 пациентов: врачам направят тысячу костюмов биозащиты

14:46 Малоимущим семьям Петербурга назначат дополнительные выплаты на детей

14:14 Весенний субботник в Петербурге пройдет без привлечения жителей

14:13 Столичного врача, пожаловавшегося на отсутствие масок и градусников, вызвали в прокуратуру

13:46 "Это подло": Милонов призвал ввести мораторий на увольнение граждан во время самоизоляции

13:41 Патриарх Кирилл счел пандемию коронавируса шансом на перемены к лучшему

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru