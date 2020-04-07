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17:13

ЗакС заказал подарочные наборы с аккумуляторами и флешками за 709 тысяч рублей

фото ЗакС политика ЗакС заказал подарочные наборы с аккумуляторами и флешками за 709 тысяч рублей

Законодательное собрание объявило электронный аукцион на поставку 170 подарочных наборов. Максимальная стоимость закупки составляет 709 тысяч рублей, каждый набор стоит 4,1 тысячи рублей.  

Согласно документам закупки, комплекты должны быть в подарочных коробках. В набор входит темно-синий ежедневник с твердой обложкой и бумагой кремового цвета, шариковая ручка, внешний аккумулятор с емкостью не менее 2000 mAh и возможностью зарядки в течение трех-четырех часов. К аккумулятору ЗакС просит еще шнур 3 в 1 - "micro USB, iPhone 5/6/7, iPad/iPhone 3/4". Также в наборе парламент хочет видеть флешку не менее чем на 16 Гб и обложку для паспорта. Последняя должны быть из синтетического материала, но иметь поверхность "максимально точно передающую структуру натуральной кожи", сообщается в документах закупки.

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Там же сказано, что все перечисленное должно быть синего или темно-синего цвета с надписью "Законодательное собрание Санкт-Петербурга". На ежедневнике и обложке для паспорта парламент хочет видеть изображение Мариинского дворца, следует из документов закупки.

Заявки на участие в аукционе ЗакС принимает до 14 апреля. Победитель обязан поставить подарки в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. 

В 2019 году парламент проводил аналогичную закупку. Тогда ЗакСа тоже заказывал ежедневники, флешки и обложки для паспорта. Еще парламенту были нужны гравюры с видами Петербурга и настольные наборы с ручкой, совой и цитатниками. Тогда стоимость закупки составила более 1 млн рублей. 

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